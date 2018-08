Роберт Редфорд прекращает сниматься в кино

Американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Роберт Редфод принял решение прекратить сниматься в кино, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С таким заявлением 81-летний кинематографист выступил в интервью, опубликованном в понедельник на сайте американского журнала Entertainment Weekly.

По словам Редфорда, последний раз он появится на киноэкране в роли вора в криминальной драме "Старик и ружье" (The Old Man & the Gun) режиссера Дэвида Лоури. Этот фильм должен выйти на экраны в США в сентябре. В этой картине Редфорд снялся вместе с Кейси Аффлеком и выступил в качестве сопродюсера.

"Никогда не говори никогда. Но я достаточно твердо решил, что это будет последний раз, когда я сыграю как актер. Я буду готовиться к пенсии, потому что я занимался этим с тех пор, как мне исполнился 21 год", - заявил Редфорд. "Я подумал: "Все, хватит". И почему бы не уйти на оптимистичной и позитивной ноте?" - добавил он. О своей последней роли актер сказал: "Мне было очень интересно сыграть этого персонажа на этом этапе моей жизни".

"Меня привлекло в нем то (и я думаю, это будет видно в фильме), что он ограбил 17 банков, 17 раз был пойман и 17 раз посажен в тюрьму. Но он 17 раз бежал из тюрьмы, - продолжил актер. - И я подумал: "А что, если он был не против, чтобы его поймали, чтобы он мог снова убежать и получить от жизни удовольствие?"

В то же время Редфорд не исключает, что вновь может попробовать себя в качестве режиссера. На вопрос о возможных новых режиссерских проектах он заявил: "Что ж, посмотрим".

Редфорд получил в 1981 году премию "Оскар" в категории "Лучшая режиссура" за картину "Обыкновенные люди" (Ordinary People), которая также получила "Оскара" в главной категории "Лучшая картина". В 2002 году Редфорд получил еще одного "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Роберт Редфорд приступил к работе в кино в 21-летнем возрасте. За свою 60-летнюю карьеру актер снялся в таких известных фильмах, как "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" (1969), "Великий Гэтсби" (1974) и "Вся президентская рать" (1976) "Афера" (1973).