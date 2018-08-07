В связи с убийством 28-летнего мужчины задержан директор ночного клуба «Варда»

В селе Айнтап по делу об убийстве молодого мужчины задержан директор ночного клуба «Варда». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Как сообщалось ранее, тело 28-летнего мужчины было обнаружено на рассвете 6 августа около клуба. Молодой человек получил несовместимые с жизнью ножевые ранения во время потасовки. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 104 УК.

В ходе следствия установлена личность предполагаемого преступника. Это директор ночного клуба (мужчина 1984 г.р). Он задержан, приняты меры для всестороннего выяснения обстоятельств происшедшего.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.