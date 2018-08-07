Сотрудники службы технической безопасности завода "Наирит" начали получать свои зарплаты, которые не выплачивались уже несколько месяцев. Как передает «Арменпресс», об этом на своей страничке в Facebook написал первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян.

"С радостью сообщаю, что процесс погашения задолженности по зарплате 116 сотрудникам службы технической безопасности, которая накопилась с 1 января 2018 года, продолжается. На данный момент выплачены зарплаты за пять месяцев – около 55 миллионов драмов", — пишет он.

Одновременно сейчас подсчитываются процентные выплаты за задержки. Зампред правительства поблагодарил работников завода за своевременное озвучивание проблемы, а глав Минфина и МЧС – за усилия по скорейшему решению проблемы.

К настоящему моменту задолженность завода составляет порядка 50 миллиардов драмов или около 120 миллионов долларов. Из них задолженность по зарплатам достигает 5,4 миллиарда драмов, а обязательства перед бюджетом — 10 миллиардов драмов.