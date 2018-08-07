Армения отправит больше спортсменов на Олимпиаду в Токио, чем в Рио







Армения на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 32 спортсменами в 8 видах спорта. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг было доверено пловцу Вагану Мхитаряну, а на церемонии закрытия — Артуру Алексаняну, который завоевал золото в соревнованиях по греко-римской борьбе.



"На следующий день после завершения Олимпийских игр, мы начинаем подготовку к следующим, и этот раз не стал исключением. Армения отправит больше спортсменов в Токио, более того мы будем представлены в новых дисциплинах, по которым не выступали в предыдущие годы", - сказал Казарян на пресс-конференции во вторник.



О том, что XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио, было объявлено 7 сентября 2013 года на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе. Церемония открытия Олимпиады-2020, как ожидается, пройдет 24 июля в Токио. На право их проведения также претендовали Мадрид и Стамбул. На Олимпиаду в Токио в 2020 году Армения отправит больше спортсменов, чем на Рио-2016. Как передает «Арменпресс» , об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра спорта и по делам молодежи Габриэл Казарян.Армения на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 32 спортсменами в 8 видах спорта. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг было доверено пловцу Вагану Мхитаряну, а на церемонии закрытия — Артуру Алексаняну, который завоевал золото в соревнованиях по греко-римской борьбе."На следующий день после завершения Олимпийских игр, мы начинаем подготовку к следующим, и этот раз не стал исключением. Армения отправит больше спортсменов в Токио, более того мы будем представлены в новых дисциплинах, по которым не выступали в предыдущие годы", - сказал Казарян на пресс-конференции во вторник.О том, что XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио, было объявлено 7 сентября 2013 года на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе. Церемония открытия Олимпиады-2020, как ожидается, пройдет 24 июля в Токио. На право их проведения также претендовали Мадрид и Стамбул.