Европейская комиссия намерена урезать количество выдаваемых в обмен на приобретение недвижимости или инвестиции паспортов и видов на жительство гражданам третьих стран, в частности, России и бывших советских республик. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник издание Der Spiegel.

Такое решение связано с угрозой использования "золотых" документов для отмывания денег и подрыва безопасности ЕС, говорят чиновники. По словам еврокомиссара по юстиции Веры Юровой, новые директивы будут разработаны и опубликованы уже осенью. "Еврокомиссия сильно обеспокоена увеличением количества выданных "золотых паспортов", - заявила она.

Среди европейских стран комиссары особо выделили Кипр, Грецию и Мальту, а среди обладателей "золотых документов" - граждан России, бывших республик СССР и Китая. "Мы не хотим [пускать] троянского коня в [Европейский] союз, - описала Юрова проблему свободного перемещения в ЕС криминальных элементов из третьих стран. - Некоторые страны-участницы должны делать больше для того, чтобы гражданством не наделялись преступники, ставящие под угрозу безопасность Европы и занимающиеся отмыванием денег".