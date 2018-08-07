Назначена дата рассмотрения вопроса о спортсменах-легионерах в суде ЕАЭС

12 ноября состоится заседание Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на котором будет рассмотрен вопрос о соответствии праву Союза установления количественных ограничений на участие спортсменов в национальных спортивных мероприятиях в зависимости от гражданства. Заявителем выступила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которая обратилась в суд за консультативным заключением по этому вопросу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Договором о ЕАЭС закреплен принцип свободного перемещения рабочей силы в рамках Союза. Государства-члены не должны устанавливать и применять ограничения, предусмотренные их законодательством в целях защиты национального рынка труда. Исключения составляют ограничения, которые отвечают целям обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

Комиссия провела мониторинг исполнения государствами-членами обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, касающихся привлечения профессиональных спортсменов-граждан стран ЕАЭС к трудовой деятельности.

По итогам мониторинга было выявлено, что в государствах-членах существуют определенные ограничения в этой сфере, в частности, определено, какое число спортсменов-легионеров, то есть иностранцев может принимать участие в определенных спортивных мероприятиях. Под понятие «легионеры» в том числе попадают и граждане стран Союза, что в конечном итоге препятствует их работе.

По мнению Комиссии, лимиты на участие в национальных спортивных мероприятиях иностранных спортсменов не должны распространяться на граждан государств-членов и не предусмотрены международными обязательствами в рамках Союза. С этой позицией согласны все страны ЕАЭС, за исключением России. По мнению РФ, наличие квот в спортивной сфере, которые предусмотрены в ее законодательстве, не нарушает Договор о ЕАЭС, а является реализацией государственной политики в сфере профессионального спорта; эта мера направлена на создание условий для подготовки спортсменов.

Справка

17 мая 2017 года Коллегия ЕЭК приняла решение уведомить государства ЕАЭС о необходимости исполнения Договора о Союзе в отношении устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран-участниц.