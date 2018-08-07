Президент Грузии Маргвелашвили назвал виновных в потере Абхазии и Южной Осетии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении от республики Абхазии и Южной Осетии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Во вторник на встрече в Тбилиси с главами МИД Польши, Литвы и Латвии Яцеком Чапутовичем, Линасом Линкявичюсом и Эдгаром Ринкевичем, а также вице-премьером Украины Павлом Розенко он заявил, что "оккупация" республики началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше - в 1991-1992 годах, когда "Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона".

"Мы не должны бояться называть вещи своими именами - то, что делала и делает Россия против суверенного государства - это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм", - утверждает президент.