Время в Ереване: 11:07:36,   7 Август

В Германии началась укладка первых труб "Северного потока — 2"


Реализация проекта "Северный поток-2", несмотря на все политические сложности, идет по плану, в конце июля в Германии началась укладка первых труб газопровода, как передает Арменпресс, об этом сообщил финансовый директор Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по проекту) Кристофер Дельбрюк.

"Укладка первых труб ("Северного потока-2" — ред.) в Германии… началась в конце июля", — сказал он в ходе телефонной конференции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации