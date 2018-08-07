Реализация проекта "Северный поток-2", несмотря на все политические сложности, идет по плану, в конце июля в Германии началась укладка первых труб газопровода, как передает Арменпресс, об этом сообщил финансовый директор Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по проекту) Кристофер Дельбрюк.

"Укладка первых труб ("Северного потока-2" — ред.) в Германии… началась в конце июля", — сказал он в ходе телефонной конференции.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".