Тимошенко предложила властям ехать за границу на заработки, чтобы спасти экономику Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подвергла резкой критике власти Украины за тяжелое положение дел в стране и предложила чиновникам уехать на заработки за границу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Правительство и власть пусть бы ехали за границу на заработки", - написала Тимошенко в Facebook.

По ее мнению правительство может только искать причины своих неудач. Единственное, что они никак не могут объяснить, - почему самой власти живется все лучше, а людям - все хуже. Почему по телевизору - все хорошо, а в холодильниках - не очень", - добавила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что работающие за границей украинцы не дают рухнуть экономике страны, так как перечисляют своим семьям деньги. "Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву", - написала Тимошенко, уточнив, что в 2018 году украинцы из-за рубежа перевели порядка €5 млрд.