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Неизвестный нанес молодому человеку удары острым предметом в области грудной клетки


Из медцентра Ванадзора в отделение полиции района Тарон 7 августа в 01:20 поступило сообщение о том, что к ним поступил мужчина 1997 г.р., с  колото-резаной раной в области грудной клетки сзади и слева. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Молодй человек сообщил, что он был ранен во время ссоры во дворе дома номер 43 по проспекту Тиграна Меца.

По предварительным данным, ссора произошла с неизвестным ему лицом, которое и нанесло ему ранение.

Проводится расследование. Назначены экспертизы.


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