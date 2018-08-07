Неизвестный нанес молодому человеку удары острым предметом в области грудной клетки

Из медцентра Ванадзора в отделение полиции района Тарон 7 августа в 01:20 поступило сообщение о том, что к ним поступил мужчина 1997 г.р., с колото-резаной раной в области грудной клетки сзади и слева. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. Молодй человек сообщил, что он был ранен во время ссоры во дворе дома номер 43 по проспекту Тиграна Меца.

По предварительным данным, ссора произошла с неизвестным ему лицом, которое и нанесло ему ранение.

Проводится расследование. Назначены экспертизы.