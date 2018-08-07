34-летний гражданин, раненный в Ванадзоре, доставлен в больницу
12:18, 7 Август, 2018
В полиции 6-го августа, в районе 23:00, был получен сигнал о том, что в городе Ванадзор у зданий 4-6 по улице Мясникяна происходит ссора. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. На место выехали сотрудники полиции, которые выяснили, что 34-летний гражданин, получивший колото-резаное ранение, доставлен в больницу в Ванадзоре. Из медцентра Ванадзора в отделение полиции района Тарон 6 августа в 23:00 поступило сообщение о том, что к ним поступил мужчина с многочисленными колото-резаными ранами и кровотечением.Врачи сообщили, что пострадавший получил несколько ударов ножом в разные части тела и не в состоянии давать показания.Подробности инцидента выясняются.