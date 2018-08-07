Карасин: Тбилиси и другие столицы должны сделать вывод, что любая агрессия наказуема

Тбилиси и другие столицы мира на примере событий августа 2008 года должны сделать выводы о неотвратимости наказания за агрессию. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в комментарии ТАСС, приуроченном к годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии.

По его словам, сегодня Грузия должна жалеть о своем решении. "Тогда Михаил Саакашвили пошел ва-банк и, как это всегда бывает у азартных и не очень ответственных руководителей, проиграл, - пояснил замминистра. - Пойдя на кровавую агрессию против Южной Осетии, в результате он получил абсолютно новые реалии существования двух молодых государств, которые мы признали 26 августа 2008 года. Это Республика Абхазия и Республика Южная Осетия, с которыми мы развиваем союзнические отношения и будем продолжать это делать".

"Надеюсь, что выводы насчет разных агрессивных действий будут сделаны в Тбилиси и других столицах не только Кавказа, но и всего мира, - отметил Карасин. - С 2008 года это событие, безусловно, является событием международного масштаба, которое показало, что любая агрессия наказуема, а в результате любого агрессивного действия результаты прямо противоположны тем целям, которые агрессор задумывал".

"Рады тому, что международное признание этих двух закавказских государств расширяется, а сами республики работают над тем, чтобы обустроить свою жизнь", - добавил дипломат.





