Верховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой

Решением Верховного суда Бразилии граница с Венесуэлой была вновь открыта, как передает Арменпресс, об этом сообщили СМИ.

"Неправомерно идти по простому пути "закрытия дверей" из-за проблем, связанных с размещением беженцев", - огласила решение судья Роза Вебер.

По информации СМИ, против закрытия границы без проведения переговоров на эту тему высказался также президент Бразилии Мишел Темер.

Как сообщалось, власти ранее приняли решение закрыть границу с Венесуэлой в связи с резким ростом числа мигрантов. По данным СМИ, ежедневно около 500 граждан Венесуэлы переходят на территорию более благополучной в экономическом отношении Бразилии в связи с ухудшающимся положением в своей стране.

В результате граница была закрыта только на несколько часов.