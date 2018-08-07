Цены на рынках товаров первой необходимости, в основном, стабильны: результаты мониторинга ГКЗЭК

Как свидетельствуют результаты мониторинга ГКЗЭК, цены на рынках товаров первой необходимости и социальной значимости, в основном, стабильны. Как передает «Арменпресс», в заявлении ГКЗЭК сказано, что ведомство осуществляет постоянный мониторинг и контроль над ситуацией, следя за обоснованностью изменения цен, а также предотвращая необоснованные в этом отношении действия.

Как сообщалось ранее, в связи с сезонными изменениями цены на некоторые товары упали (сахар, гречка, яйца, некоторые молочные продукты).

Цены на рынках товаров первой необходимости и социальной значимости (растительное масло, сливочное масло, молочные продукты, макаронные изделия, рыба, курятина и пр), в основном, стабильны. Нет повышения цен на муку.

Килограмм муки высшего сорта стоит 202 драма, что означает, что утверждения, будто она подорожала, необоснованы. Что касается сельхозпродукции, то на этом рынке действуют сотни мелких хозяйств, фермеров и пр., рынок немонополизированный, конкурентный, и рисков монопольного диктата цен здесь нет. Тем не менее, ГКЗЭК обратилась к Министерству сельского хозяйства, где разъяснили, что подорожание сельхозпродукции связано с неблагоприятными погодными условиями.

ГКЗЭК осуществляет постоянный мониторинг и контроль над ситуацией, следя за обоснованностью изменения цен, а также предотвращая необоснованные в этом отношении действия.