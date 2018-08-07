Спасатели возобновили поиски пропавшего на озере Севан мужчины

Спасатели возобновили поиски пропавшего 3-го августа на озере Севан 43-летнего мужчины. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. В поисках участвует отряд водолазов.

Как сообщалось ранее,около 14:27 часов 3 августа поступил сигнал о том, что в районе Шоржи Ж.Ш (1987 г.р), А.Ш (2014 г.р), Э.С (2007 г.р) и Г.Д (2007 г.р) отправились на резиновой лодке покататься по озеру и не могут вернуться. Видя происходящее, Н.Ш (1975 г.р) попытался вплавь добраться до лодки, но не добрался и на берег не возвратился. Спасатели вернули детей на берег и начали поиск пропавшего мужчины, которого не могут найти до сих пор.