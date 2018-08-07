Ахарцин неделю будет жить в «чрезвычайном режиме»: стартовал традиционный фестиваль

«Армения – прекрасна, Тавуш – уникален, ктоне видел Тавуш, тот не видел Армению»,- так скандировали молодые волонтеры на открытии фестиваля «Неделя Ахарцина» 6-го августа, когда старт фестиваля ознаменовался молитвой в храмовом комплексе «Ахарцин». После выступлений с приветствиями последовало выступление с духовными песнями в исполнении хора «Гехард».

Как передает «Арменпресс», присутствующих поименно приветствовал предводитель Тавушской епархии епископ Баграт Галстанян, особо отметив роль молодежи в организации фестиваля.

В этом году в мероприятии примут участие около 60 волонтеров со всего Тавуша в зеленых майках, которые представят как программу, так и историю храмового комплекса.

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