В Ларсе состоялось совещание с участием российской стороны

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Грузии Рубена Садояна и генконсула Армении в Ростове Вардана Асояна встретились на КПП «Верхний Ларс» с представителями российской стороны и провели совещание. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

в ходе совещания обсуждались причины скоплений на КПП «Верхний Ларс» и пути разрешения ситуации.

Как представили ситуацию представители российской стороны, основной причиной пробок, по предварительным данным, является увеличение туристических потоков. На КПП приоритет отдается пассажирским автомобилям, в результате чего проезд грузовых фур затягивается. Поток пассажирских автомобилей вырос на 50%, причем, прогнозируется дальнейший рост туристических потоков в этом направлении.

Пропускная способность КПП «Верхний Ларс» - 170 грузовых автомобилей в сутки и 3000 физлиц, фактически – по положению на 5-е августа, здесь обслужили 500 грузовых автомобилей и 15.000 физлиц.

Поскольку приоритет отдается пассажирским автомобилям, проезд грузовых фур затягивается. При скоплении пассажирского транспорта, все коридоры на КПП «Верхний Ларс» начинают обслуживать именно их.

Как сообщили представители российской стороны, 2 недели назад на КПП «Верхний Ларс» состоялось совещание с участием группы ответственных лиц из Москвы, было решено представить предложения по увеличению пропусконой способности на КПП «Верхний Ларс».

Власти Армении попытаются выяснить, какие перспективные решения этого вопроса видят представители российской стороны. По российским законам, фото- и видео-съемка на КПП «Верхний Ларс» запрещена, поэтому на фото представлена небольшая часть прошедшего совещания. С российской стороны присутствовали представители всех ключевых ведомств, способных проводить соответствующие мероприятия на КПП «Верхний Ларс».



Накануне замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбухчян сообщал, что на КПП образовалась многокилометровая очередь, в которой застряли, в том числе грузовые фуры. Позже он сообщил, что пропускная способность увеличилась, но очередь сохраняется. При этом Памбухчян предлагал избегать въезда в Армению по этой трассе, поскольку придется долгое время простоять в очереди.



"Основной причиной пробок, по предварительным данным, является увеличение туристических потоков. На КПП приоритет отдается пассажирским автомобилям, в результате чего проезд грузовых фур затягивается. По словам водителей – на грузинской стороне он длится 3-4 дня", - отмечается в сообщении. Запланирована также встреча с представителями российской стороны.



Как отметил замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбухчян, проблема является чисто технической. "В очереди не только граждане Армении. Большинство – граждане России, туристы которые направляются в Грузию", - сообщил Памбухчян на странице правительства Армении в Facebook.



По его словам, в первую очередь через КПП пропускаются скоропортящиеся грузы во избежание проблем с порчей продуктов.

Памбухчян сообщил также, что ведомство находится на постоянной связи с посольством Армении в Грузии и генконсульством страны в Ростове-на-Дону, представители которых направляются на грузинский и российский участки КПП и предоставляют оперативную информацию с места.

Мы находимся также на связи с Международной ассоциацией грузоперевозчиков и от них также получаем информацию", - сказал он.Замминистра добавил также, что в настоящее время российский участок КПП работает на полную мощность для того, чтобы разгрузить очередь, которая, в основном, образуется на грузинской стороне.