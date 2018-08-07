Более 20 тыс. человек эвакуированы из-за землетрясения на индонезийском острове Ломбок

Более 20 тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома в связи с разрушительным землетрясением на острове Ломбок, которое произошло 5 августа. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Straits Times, приводя данные официального представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, "не менее 20 тыс. местных жителей из-за разрушений домов, а также опасности повторных толчков были помещены в безопасные районы острова". Кроме того, с территории соседних небольших островов на Ломбок были доставлены около 2,7 тыс. иностранных туристов. Представитель ведомства рассказал, что число жертв достигло 98 человек, в том числе двое на соседнем острове Бали.

"Все погибшие - местные жители", - уточнил Сутопо Нугрохо. Ранения получили свыше 230 человек. Чиновник также признал, что количество погибших может вырасти, поскольку "отмечается множество разрушений, а спасателям не хватает тяжелой техники для разбора завалов".

По его словам, на острове зафиксированы перебои в подаче электричества, а также мобильной связи. Между тем местный аэропорт работает в штатном режиме. Часть туристов эвакуируется морем на соседний остров Бали.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. При этом местные власти заявляют о магнитуде 7. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км к северо-востоку от города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 10 км. Была объявлена угроза возникновения цунами, которая в понедельник была снята.



