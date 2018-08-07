Россия не против восстановления дипотношений с Грузией, заявил Медведев

Россия не будет возражать против восстановления дипломатических отношений с Грузией и готова выстраивать контакты с новым правительством страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"А с новым руководством (безотносительно даже к тому, как их фамилии, какова их партийная принадлежность) мы готовы выстраивать отношения. Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали. Если грузинские коллеги будут готовы к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем", — сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант".

По словам главы российского правительства, вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии "не является проблемой, которая навсегда предопределила характер отношений между Россией и Грузией".

Он напомнил, что в Грузии сейчас другое правительство. "И если говорить о карьере (бывшего президента Грузии Михаила- ред.) Саакашвили, то она, по всей вероятности, в Грузии завершена, что, мне кажется, очень хорошо для самой Грузии", — подчеркнул Медведев.