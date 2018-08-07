В Японии за три месяца из-за жары госпитализировано свыше 71 тыс. человек

Рекордное число жителей Японии госпитализировано с мая по август из-за жары. Как передает Арменпресс, об этом во вторник объявило министерство по административным делам и коммуникациям страны.

По его данным, за минувшие три месяца 71 266 человек были госпитализированы с тепловыми ударами, что почти на 15 тыс. больше предыдущего рекорда, установленного летом 2013 года. Как отмечает ведомство, за минувшую неделю 13 человек погибли и 13 575 человек попали в больницы из-за жары, установившейся на всей территории страны. В большинстве регионов столбик термометра держится на отметке 34-35 градусов Цельсия, в некоторых областях периодически фиксируется температура в 40 градусов.

В прошлом году из-за жары в Японии погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.