США восстановили первый блок санкций против Ирана

Соединенные Штаты во вторник воccтановили ограничительные меры против Ирана в связи с тем, что президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В американской администрации ранее объявили, что санкции США против Ирана возобновляются во вторник в 00:01 по летнему восточному времени (07:01 мск), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам директора по политическому планированию госдепартамента США Брайана Хука, эти санкции представляют собой первый блок ограничительных мер и коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.

Западные СМИ уточняют, что посредством ограничительных мер, в частности, будет прекращена торговля с иранскими контрагентами алюминием, сталью, графитом, углем, а также рядом компьютерных программ для промышленных предприятий. Цель Вашингтона - отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают издания.

При этом ограничительные меры касаются как самих иранских компаний, так и иностранных фирм, которые ведут бизнес с Тегераном. Физические лица и компании, работающие в отраслях, затронутых санкциями, имели в распоряжении 90 дней для того, чтобы свернуть свою деятельность.

Таким образом, в отношении антииранских санкций действует правило, препятствующее завершению контрактов между Ираном и иностранными фирмами после того, как санкции будут восстановлены. Сделки, заключенные между сторонами до восстановления ограничительных мер, должны быть завершены не более чем через 180 дней с момента вступления в силу санкций.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.