Программа молодежных стартапов из диаспоры «Потенциал» - «ՆերՈՒԺ», уже получила более 30 предложений. В беседе с «Арменпресс» замминистра диапоры Армении Арамаис Григорян сообщил, что интерес к программе стартапов «Потенциал» растет.

«Сейчас идет этап приема заявлений. Программа молодежных стартапов из диаспоры «Потенциал» - «ՆերՈՒԺ», уже получила более 30 предложений. Сегодня нашей задачей является представить программу возможно более широким кругам, чтобы о ней узнали в диаспоре. Прием заявок пеодлится до 13-го сентября»,- сказал замминистра диапоры Армении Арамаис Григорян.

Программа молодежных стартапов из диаспоры «Потенциал» - «ՆերՈՒԺ», предназначенная для молодых предпринимателей в возрасте 18-35 лет интерактивная программа, целью которой, в конечном итоге, является получение финансирования для расширения и развития предложенных ими предприятий, для получения возможности привести их стартап-бизнесы в Армению.

«В каком-то смысле, это технология репатриации. В рамках программы мы готовы принять до 100 участников. 16-21-го декабря в колледже UWC-Дилижан участники смогут ознакомиться с бизнес-средой в Армении, с ее законодательством, они смогут получить конкретную консультацию по своим программам. Программы-победители получат финансирование»,- сказал замминистра диапоры Армении Арамаис Григорян.

По его словам, планируется назвать до 10 победителей, программы намечены в туризме, ИТ-отрасли, сельском хозяйстве.

«Многие сконцентрировались на этих 10 победителях, однако очень важна работа и с остальными участниками. Конкретные люди, команды ознакомятся в эти дни с условиями в Армении, что привлечет их сюда и в будущем»,- сказал замминистра диапоры Армении Арамаис Григорян.

По его словам, с победителями кон курса работа будет продолжаться и дальше, им будет оказыварься помощь и поддержка.