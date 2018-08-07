Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования по поводу смерти Арсена Чакаряна

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье участника французского Движения Сопротивления, члена группы Мисака Манушяна Арсена Чакаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В послании, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью узнал о кончине участника французского Движения Сопротивления, члена группы Мисака Манушяна Арсена Чакаряна. Его судьба отражает все самые важные события 20-го века.

Переживший Геноцид армян и нашедший в гостеприимной Франции вторую родину Арсен Чакарян посвятил всю свою жизнь борьбе за память, свободу и справедливость.

Смерть Арсена Чакаряна является большой потерей как для армянского, так и для французского народа.

Жизнь Арсена Чакаряна учит нас оставаться верными идеалам, истине и гуманизму. Вечная слава ему и его павшим товарищам».