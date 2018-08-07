Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье Арсена Чакаряна
09:30, 7 Август, 2018
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье участника французского Движения Сопротивления, члена группы Мисака Манушяна Арсена Чакаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. В послании, в частности, говорится:
“С глубокой скорбью узнал о кончине участника французского Движения Сопротивления, члена группы Мисака Манушяна Арсена Чакаряна.
Переживший Геноцид армян и нашедший в гостеприимной Франции вторую родину Арсен Чакарян посвятил всю свою жизнь борьбе за память, свободу и справедливость.
Смерть Арсена Чакаряна является большой потерей как для армянского, так и для французского народа.
Выражаю искренние соболезнования членам его семьи и родственникам”.