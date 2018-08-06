Время в Ереване: 11:07:36,   7 Август

Министр транспорта Ашот Акопян побеседовал с армянскими водителями на КПП «Верхний Ларс» на КППSave


Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Грузии Рубена Садояна встретились на КПП «Верхний Ларс» с армянскими водителями. Министр транспорта Ашот Акопян побеседовал с армянскими водителями, выслушал их проблемы. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Накануне замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбухчян сообщал, что на КПП образовалась многокилометровая очередь, в которой застряли, в том числе грузовые фуры. Позже он сообщил, что пропускная способность увеличилась, но очередь сохраняется. При этом Памбухчян предлагал избегать въезда в Армению по этой трассе, поскольку придется долгое время простоять в очереди. 

"Основной причиной пробок, по предварительным данным, является увеличение туристических потоков. На КПП приоритет отдается пассажирским автомобилям, в результате чего проезд грузовых фур затягивается. По словам водителей – на грузинской стороне он длится 3-4 дня", - отмечается в сообщении. Запланирована также встреча с представителями российской стороны.

Как отметил замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбухчян, проблема является чисто технической. "В очереди не только граждане Армении. Большинство – граждане России, туристы которые направляются в Грузию", - сообщил Памбухчян на странице правительства Армении в Facebook.

По его словам, в первую очередь через КПП пропускаются скоропортящиеся грузы во избежание проблем с порчей продуктов. 
Памбухчян сообщил также, что ведомство находится на постоянной связи с посольством Армении в Грузии и генконсульством страны в Ростове-на-Дону, представители которых направляются на грузинский и российский участки КПП и предоставляют оперативную информацию с места. 

Мы находимся также на связи с Международной ассоциацией грузоперевозчиков и от них также получаем информацию", - сказал он.

Замминистра добавил также, что в настоящее время российский участок КПП работает на полную мощность для того, чтобы разгрузить очередь, которая, в основном, образуется на грузинской стороне.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации