Во дворе дома ереванского района Дурьян замечена змея

6 августа в 14։05 часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что во дворе дома по 7 улице ереванского района Дурьян замечена змея, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Спасатели поймали полоза и доставили в безопасное место.