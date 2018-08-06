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Во дворе дома ереванского района Дурьян замечена змея


6 августа в 14։05 часов в  службу  911 МЧС РА поступило сообщение о том, что  во  дворе  дома  по 7 улице ереванского района Дурьян замечена змея, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА.

Спасатели поймали полоза и доставили в  безопасное  место.




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