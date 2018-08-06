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Председатель Следственного комитета принял граждан — некоторые вопросы касались нераскрытых преступлений


Председатель Следственного комитета Айк Григорян  принял  заранее записавшихся 8 граждан,  чьи заявления  были разносторонними. 

Как сообщили Арменпресс в  СК,  некоторые  вопросы  касались нераскрытых преступлений – разбойных нападений, квартирных краж и др. Айк Григорян заверил, что по каждому  делу предпринимаются необходимые меры, будет обеспечено всесторонне расследование, преступления будут раскрыты. 

Гражданин выразил несогласие  с объективностью судмедэкспертизы по случаю смерти роженицы. Глава СК представил регламент назначения  повторной  экспертизы, заверив, по получении ходатайства  соответствующий орган надлежащим образом  расследует дело и вынесет решение. 

Были вопросы касающиеся имущественных дел внутри семьи, которые  перенесены  в  уголовно-правовое поле. Были вопросы  о возможности службы в СК.

Айк Григорян по всем вопросам дал соответствующие  поручения.

Подобные встречи будут проходить дважды  в месяц. Глава СК  поручил руководителям следственных управлений и отделов  устраивать приемы граждан еженедельно.




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