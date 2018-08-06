Председатель Следственного комитета принял граждан — некоторые вопросы касались нераскрытых преступлений

Председатель Следственного комитета Айк Григорян принял заранее записавшихся 8 граждан, чьи заявления были разносторонними.

Как сообщили Арменпресс в СК, некоторые вопросы касались нераскрытых преступлений – разбойных нападений, квартирных краж и др. Айк Григорян заверил, что по каждому делу предпринимаются необходимые меры, будет обеспечено всесторонне расследование, преступления будут раскрыты.

Гражданин выразил несогласие с объективностью судмедэкспертизы по случаю смерти роженицы. Глава СК представил регламент назначения повторной экспертизы, заверив, по получении ходатайства соответствующий орган надлежащим образом расследует дело и вынесет решение.

Были вопросы касающиеся имущественных дел внутри семьи, которые перенесены в уголовно-правовое поле. Были вопросы о возможности службы в СК.

Айк Григорян по всем вопросам дал соответствующие поручения.

Подобные встречи будут проходить дважды в месяц. Глава СК поручил руководителям следственных управлений и отделов устраивать приемы граждан еженедельно.