Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана

Соединенные Штаты начинают с 7 августа первый этап восстановления санкций против Ирана, которые были отменены в январе 2016 года после заключения ядерной сделки. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом 6 августа заявила представитель американской администрации высокого ранга.

"Президент распространил новый указ по Ирану, подразумевающий восстановление санкций", - сказала она, отметив, что документ является продолжением заявленной ранее президентом США политики по оказанию давления на Тегеран.

На первом этапе, который начнется 7 августа, будут восстановлены ограничения против суверенного госдолга и валюты Ирана, а также санкции на приобретение долларовых банкнот правительством Ирана, на торговлю с Ираном золотом и драгоценными металлами.

Второй этап начнется 4 ноября.

Последний этап, как было подчеркнуто в исполнительном указе, будет подразумевать восстановление санкций в отношении операций Ирана, связанных с экспортом нефти и энергетическим сектором, финансовых институтов, осуществляющих операции с Центробанком Ирана, санкций против компаний, владеющих иранскими портами, судостроительной отрасли, ограничений на предоставление страховок и на услуги передачи финансовых сообщений.