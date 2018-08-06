Азиатские индексы - 06-08-18

ТОКИО, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 22512.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1752.09 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2768.02 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 27714.56 пункта.