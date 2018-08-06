Стартовала программа переоснащения Ереванской ТЭЦ

Стартовала программа переоснащения действующего энергоблока Ереванской ТЭЦ, которая продлится полтора месяца. Работу, призванную повысить эффективность и надежность энергоблока, осуществит известная американская компания GeneralElectric. Стоимость проекта 18,8 евро.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ТЭЦ, планируется ремонт газотурбины, в том числи и компрессора класса MXL-2. В итоге мощность станции повысится на 7 МВт, достигнув 227 МВт, удельный расход топлива сократится с 258,1 гр/кВт.ч до 252,8 гр/кВт.ч, КПД энергоблока повысится на 1%, полезная выработка электроэнергии возрастет на 59,5 млн. кВт.ч.

После технического переоснащения срок капитального ремонта станции увеличится на два года - с четырех до шести лет, что поспособствует увеличению срока бесперебойной работы энергоблока.

Напомним, что Ереванская ТЭЦ с новым современным парогазовым энергоблоком комбинированного цикла построена за счет кредита ODA, предоставленного правительством Японии, и сдана в эксплуатацию 21 апреля 2010г.

Совокупная установленная электрическая мощность энергоблока составляет 243МВт,а тепловая - 434,9 ГДж/ч.