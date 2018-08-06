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Стартовала программа переоснащения Ереванской ТЭЦ


Стартовала программа переоснащения действующего энергоблока  Ереванской  ТЭЦ, которая продлится полтора  месяца. Работу, призванную повысить эффективность и надежность энергоблока, осуществит известная американская компания GeneralElectric. Стоимость проекта 18,8 евро.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  ТЭЦ, планируется ремонт газотурбины, в том числи и компрессора класса MXL-2. В  итоге  мощность станции повысится на 7 МВт, достигнув 227 МВт, удельный расход топлива сократится с 258,1 гр/кВт.ч до 252,8 гр/кВт.ч, КПД энергоблока повысится на 1%, полезная выработка электроэнергии возрастет на 59,5 млн. кВт.ч.

После технического переоснащения срок капитального ремонта станции увеличится на два года - с четырех до шести лет, что поспособствует увеличению срока бесперебойной работы энергоблока.

Напомним, что Ереванская ТЭЦ с новым современным парогазовым энергоблоком комбинированного цикла построена  за счет кредита ODA, предоставленного правительством Японии, и сдана в  эксплуатацию 21 апреля  2010г.  

Совокупная установленная электрическая мощность энергоблока составляет 243МВт,а тепловая - 434,9 ГДж/ч.

 




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