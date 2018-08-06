Консул обсуждает вопрос об ускоренном пропуске машин с детьми и стариками через Ларс
Генконсул РА в Ростове-на-Дону ВарданАсоян проводит консультации с представителями российских пограничных и таможенных органов об ускоренном пропуске грузовых и пассажирских машин (в первую очередь - с детьми и стариками) через КПП Верхний Ларс.
Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте посольства РА в Россиив Facebook.
Отмечается, что очередь на КПП поредела.
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