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Консул обсуждает вопрос об ускоренном пропуске машин с детьми и стариками через Ларс


Генконсул РА  в  Ростове-на-Дону  ВарданАсоян проводит консультации с  представителями  российских пограничных и таможенных органов об ускоренном  пропуске грузовых и пассажирских машин (в первую очередь - с детьми и стариками) через КПП Верхний Ларс.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте  посольства РА  в  Россиив Facebook.

 Отмечается, что очередь на КПП поредела.




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