Консул обсуждает вопрос об ускоренном пропуске машин с детьми и стариками через Ларс

Генконсул РА в Ростове-на-Дону ВарданАсоян проводит консультации с представителями российских пограничных и таможенных органов об ускоренном пропуске грузовых и пассажирских машин (в первую очередь - с детьми и стариками) через КПП Верхний Ларс.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте посольства РА в Россиив Facebook.

Отмечается, что очередь на КПП поредела.