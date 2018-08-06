Экс-глава МИД Грузии намерена баллотироваться в президенты

Экс-министр иностранных дел Грузии, независимый депутат парламента Саломе Зурабишвили заявила, что намерена принять участие в президентских выборах, которые состоятся 28 октября, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах", — заявила она в понедельник на брифинге.

Зурабишвили добавила, что, в случае победы, будет работать над обеспечением стабильности и объединения страны.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что Зурабишвили подала прошение об отказе от гражданства Франции. По закону президент Грузии не может иметь гражданства других стран, помимо грузинского. СМИ также утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта", члены которой не исключают, что вовсе откажутся от выдвижения своего кандидата в президенты, может выразить поддержку Зурабишвили.