СМИ сообщили о 20 пострадавших при взрыве в Болонье

Не менее 20 человек пострадали в результате взрыва и пожара на эстакаде на северо-западной окраине итальянского города Болонья, как сообщает Арменпресс, об этом передает телеканал Rainews24.

Как сообщила ранее пожарная служба, причиной инцидента стал взрыв бензовоза.

Ранее сообщалось, что неподалеку от аэропорта Болоньи произошла серия взрывов с последующим крупным пожаром. Местные СМИ отмечают, что грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя распространилось на машины, которые находились в расположенных по бокам от эстакады дилерских центрах. Они также начали взрываться. На фото и видео с места происшествия виден крупный столб дыма и огня.

Взрыв не затронул аэропорт Болоньи, сообщает воздушная гавань. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию.