СМИ: КНР запустила в эксплуатацию прототип экзафлопсного суперкомпьютера Sunway TaihuLight

Группа китайских специалистов в области программирования и вычислительной техники запустила в эксплуатацию прототип экзафлопсного компьютера Sunway TaihuLight, способного совершать свыше 1 квинтлн (1 000 000 000 000 000 000) операций в секунду. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета China Daily.

"Мы планируем создать экзафлопсный компьютер во второй половине 2020 - начале 2021 года, - отметила директор НЦС Ян Мэйхун.

По словам Пан Цзиншаня, заместителя директора той же организации, в ближайшем будущем суперкомпьютеры кардинально изменят жизнь человека во многих сферах - не только в таких традиционных областях, как прогнозирование погоды, наблюдение за океанами, анализ финансовых данных, но при создании абсолютно новых типов высокоэффективного производства, предотвращении аварий и чрезвычайных ситуаций. Одновременно будет сделано множество открытий в самых различных направлениях современной науки, которые прежде были недоступны по причине недостаточно развитого уровня технологий вычислительной техники.

Параллельно в Китае создается еще один экзафлопсный компьютер - Tianhe-3, прототип которого уже существует, а окончательный вариант, как ожидается, весь мир увидит в 2020 году.