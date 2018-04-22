Анонс мероприятий на 7 августа
21:10, Август 06, 2018
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- 21:10 Анонс мероприятий на 7 августа
- 20:33 Председатель Следственного комитета принял граждан — некоторые вопросы касались нераскрытых преступлений
- 20:30 Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана
- 20:02 Wildside приглашает принять участие в съемках сериала Паоло Соррентино «Новый Папа»
- 19:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-08-18
- 19:29 Азиатские индексы - 06-08-18
- 19:23 Известна дата рассмотрения апелляционного иска об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
- 19:00 Очередная неудачная попытка дезинформации — МО АР опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию
- 18:34 Стартовала программа переоснащения Ереванской ТЭЦ
- 18:30 Международный центр обучения за границей организует курсы для армянских студентов
- 18:03 Консул обсуждает вопрос об ускоренном пропуске машин с детьми и стариками через Ларс
- 17:58 Экс-глава МИД Грузии намерена баллотироваться в президенты
- 17:57 СМИ сообщили о 20 пострадавших при взрыве в Болонье
- 17:53 СМИ: КНР запустила в эксплуатацию прототип экзафлопсного суперкомпьютера Sunway TaihuLight
- 17:38 Видео спасения собаки, застрявшей в бочке со смолой
- 17:27 Иран смягчил валютные ограничения в связи с вступлением в силу санкций США
- 17:25 Генпрокуратура получила петицию за подписью 45 депутатов НС РА об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
- 17:19 «Зеленые» призывают парламент Новой Зеландии признать Геноцид армян
- 17:13 Посольство РА в РФ открыло «горячую линию» в связи со скоплениями машин на КПП Верхний Ларс
- 17:03 Президент направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии ДжокоВидодо
- 16:44 СМИ: в Роттердаме появятся улицы, на которых введут полный запрет на курение
- 16:37 Следующий раунд переговоров по Brexit состоится 16-17 августа
- 16:30 Президент Армении отбыл в краткосрочный отпуск
- 16:23 Бывший судья Ишхан Барсегян осужден на 7 лет лишения свободы
- 16:14 Французский шеф-повар Жоэль Робюшон скончался в Швейцарии
- 16:06 Адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян также обжаловал в Апелляционном суде решение об аресте его подзащитного
- 15:55 СМИ: Пентагон выделил почти $800 млн на разработку подводных дронов
- 15:49 Пассажиропоток в аэропортах Армении возрос на 11 процентов
- 15:40 Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
- 15:34 В Индонезии более десяти тысяч человек эвакуировали после землетрясения
- 15:32 Глава МИД Ирана: США оказывают психологическое давление на иранские рынки
- 15:27 Первое проявление роста интереса к Армении: число туристов выросло более чем на 10%
- 15:21 Американский сенатор заявил о необходимости диалога с Россией
- 14:50 Названы пять самых отвратительных в мире запахов
- 14:46 ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории
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