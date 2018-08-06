Видео спасения собаки, застрявшей в бочке со смолой

Бездомная собака застряла в бочке со смолой и провела там несколько дней, почти превратившись в камень, но в последний момент ее спасли волонтеры, передает Арменпресс.

Этот страшный инцидент произошел в городе Удайпур (Индия) около года назад. Прохожие случайно нашли скулящую уличную собаку в металлической бочке. Она была намертво приклеена к ее стенке застывшей смолой и не могла двигаться.

Когда стало ясно, что просто так животное не вытащить, пришлось вызывать на помощь волонтеров из организации "Animal Aid Unlimited", занимающейся спасением и лечением бездомных собак.