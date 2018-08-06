Иран смягчил валютные ограничения в связи с вступлением в силу санкций США

Правительство и Центральный банк Ирана в связи со вступлением в силу санкций США отменили большинство валютных ограничений, введенных ранее в этом году, чтобы стабилизировать курс иранского риала, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Теперь рынок будет определять обменный курс в рамках всех транзакций, кроме импорта жизненно важных товаров и лекарственных препаратов, заявил новый глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати новостному агентству ISNA.

Со вторника лицензированные торговые дома, деятельность которых ранее была приостановлена, смогут возобновить операции, добавил он.

"В результате запрета деятельности на свободном рынке люди не могли обеспечить свои потребности в валюте, сформировались альтернативные механизмы ценообразования, которые привели к коррупции", - сказал Хеммати.

Ранее в этом году ЦБ Ирана унифицировал обменный курс на уровне 42 тыс. риалов за доллар США и попытался искоренить нерегулируемую торговлю валютой. Однако этот подход не принес желаемого результата, валютный кризис лишь усилился, риал на черном рынке подешевел вдвое с апреля, до более чем 100 тыс. за $1 в начале августа.

Ослабление ограничений позволило иранской нацвалюте немного укрепиться - до 98,5 тыс. риалов в понедельник по сравнению со 103 тыс. риалов в прошлую субботу.