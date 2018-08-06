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Генпрокуратура получила петицию за подписью 45 депутатов НС РА об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна


Генпрокуратура Армении уже  получила петицию за подписью 45 депутатов  НС РА об изменении меры  пресечения в отношении Роберта  Кочаряна, и вопрос находится в  стадии обсуждения.  Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Генпрокуратуры  РА.

Глава пресс-службы  второго президента  Виктор Согомонян 4 августа сообщил, что прошение  об изменении меры  пресечения в отношении Роберта  Кочаряна подписали 45 депутатов, подавляющее большинство которых – представители РПА.

На основании достаточных данных по рассматриваемому  в Специальной  следственной  службе РА уголовному делу  о событиях 1 марта 2008г. в  Ереване 26 июля 2018г.  экс-президенту  Армении Роберту  Кочаряну  предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве  меры  пресечения  в  отношении Роберта  Кочаряна  выбран арест на два месяца.

 




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