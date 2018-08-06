Генпрокуратура получила петицию за подписью 45 депутатов НС РА об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна

Генпрокуратура Армении уже получила петицию за подписью 45 депутатов НС РА об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, и вопрос находится в стадии обсуждения. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РА.

Глава пресс-службы второго президента Виктор Согомонян 4 августа сообщил, что прошение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна подписали 45 депутатов, подавляющее большинство которых – представители РПА.

На основании достаточных данных по рассматриваемому в Специальной следственной службе РА уголовному делу о событиях 1 марта 2008г. в Ереване 26 июля 2018г. экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по ч.1 ст. 300.1 в том, что он при предварительном соглашении с другими лицами сверг конституционный строй в Армении. В качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна выбран арест на два месяца.