«Зеленые» призывают парламент Новой Зеландии признать Геноцид армян

Новозеландская партия «зеленых» призвала парламент страны признать Геноцид армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает новозеландский сайт tvnz.co.nz.

Сайт сообщает, что Турция до сих пор отрицает этот факт и что армянский народ стал жертвой войны и стоял на грани полного уничтожения.

«Мы не раз убеждались, что история повторяется, и это произойдет в очередной раз, если мы не признаем прошлое», - сказала председатель комитета Ай Дата Новой Зеландии УриЕлдизян.

Сайт отмечает, что ряд штатов Австралии уже признали Геноцид армян, а Новая Зеландия еще нет.

Депутат от партии «зеленых» ГаретХьюгс собирается представить на парламентское обсуждение проект признания Геноцида армян. «Я призываю парламент поддержать меня», - сказал он.