Посольство РА в РФ открыло «горячую линию» в связи со скоплениями машин на КПП Верхний Ларс

Генконсул РА в Ростове-на-Дону ВарданАсоян отбыл на КПП Верхний Ларс с целью на месте ознакомиться с ситуацией.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается в Facebook посольства РА в России.

«Дополнительно сообщаем, что в связи со скоплениями машин на КПП Верхний Ларс действует «горячая линия» + 7 (495) 628 55 56. Информацию можно направлять по адресу [email protected]», говорится в сообщении.

Армянские грузовики с 5 августа заблокированы на КПП Верхний Ларс. Многие загружены скоропортящимся продуктом.