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Посольство РА в РФ открыло «горячую линию» в связи со скоплениями машин на КПП Верхний Ларс


Генконсул РА  в  Ростове-на-Дону  ВарданАсоян отбыл на  КПП Верхний  Ларс с целью на месте  ознакомиться с ситуацией.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщается  в Facebook посольства РА  в  России.

«Дополнительно сообщаем, что в  связи со скоплениями машин на КПП Верхний  Ларс действует «горячая линия»  + 7 (495) 628 55 56. Информацию можно направлять по адресу  [email protected]», говорится в  сообщении.

Армянские  грузовики с 5  августа заблокированы  на  КПП Верхний  Ларс. Многие  загружены  скоропортящимся продуктом.




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