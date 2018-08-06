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Президент направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии ДжокоВидодо


Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индонезия ДжокоВидодо в связи с произошедшим на острове Ломбок в Индонезии землетрясением, которое стало причиной многочисленных человеческих жертв и разрушений.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

"Выражаю свои глубокие соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Индонезии, желая пострадавшим скорейшего выздоровления, а родным погибших -выдержки и мужества духа",- сказано в телеграмме соболезнования президента Республики.




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