СМИ: в Роттердаме появятся улицы, на которых введут полный запрет на курение

Роттердам станет первым городом в Нидерландах, где на улицах будет запрещено курение. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.

Ограничения коснутся двух улиц, на которых расположены медицинский центр им. Эразма Роттердамского, Эразмская школа-гимназия и колледж при Высшей школе Роттердама. Чтобы не ловить каждого курильщика, учреждения написали письмо в городской совет и попросили ввести запрет сразу на целых улицах.

"Это просто отвратительно, когда повсюду валяются окурки, но главное, что мы должны учитывать здоровье 30 тыс. человек - студентов, учеников, пациентов и персонала, которые приходят сюда ежедневно", - отметил представитель Высшей школы Роттердама Ахмет Олгун.

По данным газеты, городской совет поддержит данную меру, и запрет вступит в силу в ближайшее время. "Муниципалитет находится на передовой борьбы с курением", - отметили городские власти, подтвердив намерение одобрить решение.