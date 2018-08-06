Следующий раунд переговоров по Brexit состоится 16-17 августа

Следующий раунд переговоров ЕС и Великобритании о ее выходе из состава сообщества (Brexit) пройдет 16-17 августа в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом заявила в понедельник на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Мы работаем день и ночь для достижения соглашения о выходе, - заявила она. - Следующий раунд состоится 16-17 августа. Он пройдет на уровне экспертов, однако вскоре после этого состоятся переговоры на политическом уровне".

Ключевой проблемой переговоров о Brexit сейчас остается вопрос пограничного режима между покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся в сообществе Ирландией. Представители ЕС отмечают, что текст соглашения должен быть согласован уже в октябре, чтобы все стороны успели ратифицировать его к дате выхода Великобритании - 29 марта 2019 года.





