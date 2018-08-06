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Президент Армении отбыл в краткосрочный отпуск


Президент Армении Армен Саркисян отбыл в краткосрочный отпуск, который он проведет зарубежом.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.


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