Суд первой инстанции Еревана под председательством Ваче Маргаряна 6-го августа опубликовал приговор в отношении бывшиего судьи Шенгавитсткого суда Ишхана Барсегяна. Как передает «Арменпресс», Ишхан Барсегян был признан виновным по ст. 311-րդ УК Армении и осужден на 7 лет лишения свободы.

Бывший судья Ишхан Барсегян осужден на 7 лет лишения свободы за взятку, которую он взял в 1999 году от Норика Акопяна за оказание действий в пользу последнего.