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Бывший судья Ишхан Барсегян осужден на 7 лет лишения свободы


Суд первой инстанции Еревана под председательством Ваче Маргаряна 6-го августа опубликовал приговор в отношении бывшиего судьи Шенгавитсткого суда Ишхана Барсегяна. Как передает «Арменпресс», Ишхан Барсегян был признан виновным по ст. 311-րդ УК Армении и осужден на 7 лет лишения свободы.

Бывший судья Ишхан Барсегян осужден на 7 лет лишения свободы за взятку, которую он взял в 1999 году от Норика Акопяна за оказание действий в пользу последнего.


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