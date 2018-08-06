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СМИ: Пентагон выделил почти $800 млн на разработку подводных дронов


Министерство обороны США заключило контракты на разработку беспилотных подводных аппаратов на общую сумму почти $800 млн. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила газета Stars and Stripes.

По данным издания, средства распределены между 23 компаниями, каждая из которых будет участвовать в "закупке материалов и услуг для разработки, производства и техподдержки семейства беспилотных подводных аппаратов". Работы по заключенным контрактам планируется завершить в июле 2023 года.

На 2019 финансовый год (начинается 1 октября), пишет газета, министерство обороны США запросило $9,6 млрд на развитие всех видов беспилотных систем, что на 28% превышает аналогичные расходы текущего года.

 




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