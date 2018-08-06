Пассажиропоток в аэропортах Армении возрос на 11 процентов

Пассажиропоток в двух аэропортах Армении за январь-июль месяцы 2018 года составил 525 537 человек, что на 11 процентов превышает показатель за тот же период прошлого года. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской авизции Армении.

В июле текущего года пассажиропоток в двух аэропортах РА составил 318 тысяч 585 человек, что на 13.8 процентов выше того же показателя за июль прошлого года.

Пассажиропоток в аэропорту “Звартноц” в июле составил 300 тысяч687 человек, что на 11,1 процентов выше того же показателя за июль прошлого года. В январе- июле 2018 года пассажиропоток в аэропорту “Звартноц” превысил тот же показатель 2017 года на 7.7 процентов.

Грузоперевозка в аэропорту “Звартноц” в январе-июле 2018 года составила 9478 тонн груза. В проплом году этот показатель составлял 12708 тонн.

Пассажиропоток в аэропорту “Ширак” в июле 2018 года составил 17 898 человек. За тот же период 2017 года он составил 9098 человек.

В январе-июле 2018 года пассажиропоток в аэропорту “Ширак” составил 93 986 человек, а в тот же период 2017 года – 44 271.

В январе-марте 2018 года в аэропортах “Звартноц” и “Ширак” на 11 процентов увеличилось также число взлетов/посадок.