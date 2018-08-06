В Индонезии более десяти тысяч человек эвакуировали после землетрясения

Свыше 10 тысяч человек, включая туристов, эвакуированы с индонезийского острова Ломбок после землетрясения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии эвакуируют с небольших островов архипелага Гили 1200 туристов.

"Членам совместной поисково-спасательной команды все еще предстоит добраться до всех районов острова Ломбок, особенно до тех, которые сильнее всего пострадали", — сообщил представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо. По его словам, в результате подземных толчков было разрушено несколько гостиниц и три моста. Некоторые районы острова были обесточены.

"Гили вне опасности и людям не требуется уезжать оттуда. Землетрясение магнитудой 7 было основным. За ним последуют еще сотни толчков малой мощности", — заявил Сутопо Пурво Нугрохо.

По данным очевидцев, землетрясение на острове Ломбок было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов Бали. По последним данным, жертвами стихии стал 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы.