Первое проявление роста интереса к Армении: число туристов выросло более чем на 10%

В первом полугодии 2018 года число туристов, посетивших Армению, выросло на 10,2%, это можно трактовать как первое проявление роста интереса к Армении.

Статистические данные свидетельствуют о том, что, несмотря на рост числа туристов, темпы роста – по сравнению с предыдущим показателем, несколько упали. Среди причин, которые сдерживают темпы роста в отрасли, можно отметить низкий уровень охраны природы, плохое состояние дорог, неразвитость транспортной инфраструктуры, недостаток квалифицированных кадров, незначительное число гостиниц и туристической инфраструктуры за пределами Еревана, небольшаю эффективность брендинга страны за рубежом.

Можно отметить, что большое число туристов имеют армянские корни, их самые большие потоки едут из РФ, Ирана, США, немало туристов из Германии, Франции, Италии. В первой десятке – Грузия, Великобритания, Украина, Канада. По статистическим данным, один турист проводит здесь в среднем 17 дней и тратит около 770 долларпв (370 тысяч драмов). среди привлекательных для туристов факторов – культурное наследие, качество услуг, гостеприимство, кухня и природа.

Как передает «Арменпресс», туристические программы включены в приоритеты правительства Армении, развитие туризма позволит развить и диверсифицировать экономику страны, повысить ее узнаваемость, создать рабочие места и пр.

Однако нынешние темпы роста недостаточны для освоения наличествующего потенциала и получения ощутимого социально-экономического эффекта. Для прыжка в развитии туризма необходима комплексная политика, избрание четких мишеней, четкая стратегия.

Последние события привели Армению в центр ввнимания мировой прессы, интерес к стране возрос, что создает перспективы для развития туризма.

Новое правительство уделяет огромное внимание развитию отрасли, уже наметило ряд шагов, которые буфут этому способствовать, однако и этим не следует довольствоваться, продолжая развитие конкурентного туристического бизнеса и преодоление любых препятствий на этом пути.

Экономист Пандухт Мартиросян