ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории, чтобы защитить европейские компании. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Еврокомиссии.

В совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Великобритании и Германии говорится, что ЕС глубоко сожалеет из-за восстановления санкций США против Ирана после решения Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы глубоко сожалеем о возобновлении действия санкций США после их решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану", - сказано в заявлении. Министры подчеркнули, что СВПД "работает и выполняет свои задачи, обеспечивая мирный характер иранской ядерной программы".





